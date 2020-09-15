Bakan Albayrak: Güzel haberler gelmeye devam ediyor
Ağustos ayında konut satışları yüzde 54.2 artarak 170 bin 408 oldu. Haberin ardından sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu.
"Sektörümüzü kutluyorum"
Haberin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı.Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum."
İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor!
Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı.