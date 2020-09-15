Bakan Albayrak: Güzel haberler gelmeye devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu.

EKONOMİ Ağustos ayında konut satışları yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu

EKONOMİ Koronavirüs sonrası konut kiraları da değişti

"Sektörümüzü kutluyorum"

Haberin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum."

İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor!



Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı.



Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum.👏 pic.twitter.com/ERpTgpP1G6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 15, 2020