Ekonomi Bakan Albayrak Her alanda yerli üretimin tercih edilmesini sağladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Her alanda yerli üretimin tercih edilmesini sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinde konuştu. Albayrak, "İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinde konuştu. Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.

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