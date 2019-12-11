Bakan Albayrak: Her alanda yerli üretimin tercih edilmesini sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinde konuştu. Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

#CANLI Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşuyor https://t.co/axLuxK9DHG — Yeni Şafak (@yenisafak) 11 Aralık 2019

Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.