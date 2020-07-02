Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Albayrak ihracat verilerini paylaştı Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak ihracat verilerini paylaştı: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmak

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, "İhracatımız haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttı. Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç yüzde 92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, "İhracatımız haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttı. Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç yüzde 92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 arttı
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 arttı
Abone Ol Google News
Kültürel istila!

Kültürel istila!

​Yayıncılar LGBT lobisi karşısında endişeli
İngilizlerin mirasbıraktığı çatışma

İngilizlerin miras
bıraktığı çatışma

​Çin ve Hindistan neden savaşın eşiğine geldi?
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’la telefonda görüştü

Uçağa binip hiçbir yere gitmiyorlar

Uçağa binip hiçbir yere gitmiyorlar

​Seyahat tutkunlarına "ilaç" uygulama
Çöken yollar<br>patlayan borular

Çöken yollar
patlayan borular

​İstanbul'da ihmal kaynaklı kazaların sonu gelmiyor.

Pandemi böyle mi duracak?

Pandemi böyle mi duracak?

​Minibüsler korona saçıyor, yolcular düşüyor araçlar yan yatıyor...

Rakiplerini geride bırakıyor

Rakiplerini geride bırakıyor

​İnsansız tank seri üretime geçti ve 2021 TSK'ya teslim edilecek.

​Ankara Valiliği 'vaka sayıları arttı' deyip kısıtlama getirdi.

​Türkiye Danıştay'dan gelecek karara kilitlendi.

"Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek çıkılır."

​Galatasaray Kulübü'nde duygusal veda.
Fransa'nın özür dilemesi gerekir

Fransa'nın özür dilemesi gerekir

Çavuşoğlu, Almanya'da mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.