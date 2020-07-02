Bakan Albayrak ihracat verilerini paylaştı: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmak

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, "İhracatımız haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttı. Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç yüzde 92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.

İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır. https://t.co/tRh55ETHFm — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 2, 2020