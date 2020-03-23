Ekonomi Bakan Albayrak Koronavirüs tedbirlerine özel banklarda eşlik edecektir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel banklarda eşlik edecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle;

''Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor.

Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum.''
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