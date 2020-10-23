Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 5 bin kadroya atama yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

📢Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız.



Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız.



Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır. pic.twitter.com/tAw9ih5inn — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 23, 2020