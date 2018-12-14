Ekonomi Bakan Albayrak müjdeyi verdi Pazartesi başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın tahvili uygulaması ne zaman başlıyor?

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Pazartesi başlıyor

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından güzel haberi verdi. 5 banka aracılığı ile altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası pazartesi günü başlayacak.

Yeni Şafak
​Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak.
​Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak" açıklamasında bulundu.

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