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Ekonomi Bakan Albayrak OECDye göre pandemiden en az etkilenecek 3 ülke Türkiye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: OECD'ye göre pandemiden en az etkilenecek 3. ülke Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ayakta kaldığını içeren bir tablo paylaştı. Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz."

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