Ekonomi Bakan Albayrak önemli haberi duyurdu Ödemeleri 6şar ay öteliyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak önemli haberi duyurdu: Ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek, bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz. Diğer taraftan içişleri bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs (COVID-19) salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık.

  • Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz.

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir."

Bakan Albayrak açıkladı: KDV beyanname süresi uzatıldı
EKONOMİ
Bakan Albayrak açıkladı: KDV beyanname süresi uzatıldı

Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel banklarda eşlik edecektir
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel banklarda eşlik edecektir

Bakan Albayrak: Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

7 ülkeye ihraç ediliyor

7 ülkeye ihraç ediliyor

​Türk Bilim insanlarının ürettiği kit 12 dakikada sonuç veriyor.
180 milyon liraya çıkarıldı

180 milyon liraya çıkarıldı

​Bakan Zehra Selçuk'tan destek müjdesi.
Ödemeleri 6şar ay öteliyoruz

Ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklama.
En ağır ceza verilecek

En ağır ceza verilecek

​Rekabet Kurumu'ndan koronavirüs fırsatçılarına uyarı.
Benzinde<br>26 ay sonra bir ilk

Benzinde
26 ay sonra bir ilk

22 kuruşluk son indirimle 5 liranın altına inecek.
Bilim kurulu<br>üyesi uyarıyor

Bilim kurulu
üyesi uyarıyor

İyileşen bir vaka yeniden enfekte olabilir...

Test sayılarında<br>artış yaşanacak

Test sayılarında
artış yaşanacak

Uzmanlar: 20 gün içinde sayı çok yukarıya çıkacak.

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Aslan hocam...

Aslan hocam...

Testi pozitif çıkan Fatih Terim'e duygusal mesaj.
Biz evdeyken<br>birileri çalışıyor

Biz evdeyken
birileri çalışıyor

Yüzde 65'i tamamlandı, bölgeye doping etkisi yapacak.
Dünya<br>Terim'i konuşuyor

Dünya
Terim'i konuşuyor

Virüse yakalanması dünya basınında yankı buldu.
3 bin 500'ü<br>kontak kapattı

3 bin 500'ü
kontak kapattı

​Hatlı minibüslere koronavirüs darbesi.
3 haftada taburcu

3 haftada taburcu

Bilim Kurulu üyesi tedavi sürecini Yeni Şafak'a anlattı.
Özgürlüğün sonu

Özgürlüğün sonu

​Hükümet strateji değiştirdi, basın alınan tedbirleri böyle duyurdu.
Tamamı çürüdü

Tamamı çürüdü

​Koronavirüs nedeniyle 30 milyon dolar çöpe gitti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.