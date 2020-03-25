Ekonomi Bakan Albayrak Tüm firmalar için İşe Devam Desteği başlatıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Tüm firmalar için 'İş’e Devam Desteği' başlatıyoruz

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın hayata geçirdiği "İşe Devam Kredi Desteği"ne ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartlarının istihdamın korunması olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İşe Devam Kredi Desteği"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın hayata geçirdiği uygulamaya ilişkin Bakan Albayrak şu mesajı paylaştı;

''Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz.

Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak.''

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