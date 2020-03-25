Bakan Albayrak: Tüm firmalar için 'İş’e Devam Desteği' başlatıyoruz

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Yurtta karantinaya alınan öğrencilere bırakılan notlar duygulandırdı

İtalya'da ERASMUS programı kapsamında bulunan ve koronavirüs nedeniyle Samsun’a getirilen 401 öğrenci, yerleştirildikleri yurtta karantina altında tutuluyor. Daha önce yurtta kalan bir öğrencinin, karantina nedeniyle odasında kalacak olan öğrencilere, üzerinde ‘Kendinize çok iyi bakın’ yazılı not bırakması dikkat çekerken, diğer başka öğrenci ise dolabındaki yiyeceklerin 'afiyetle tüketilmesi' için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu'na mesaj attı.