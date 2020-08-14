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Ekonomi Bakan Albayrak Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksindeki artışla Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki artışla Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı

Bakan Albayrak: Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki artışla Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı

Sanayi üretim endeksi, koronavirüs salgını sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki yüzde 17,6'lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı" dedi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Sanayi üretim endeksi, koronavirüs salgını sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sanayi üretimine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki yüzde 17,6'lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

"Karamsar beklenti içerisinde olanları hayal kırıklığına uğratacak"

  • Albayrak, "Öncü ekonomik göstergelerdeki toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları hayal kırıklığına uğratacak" şeklinde konuştu.

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