Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul paylaşımı: TL'ye güvenen herkes kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak."
Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak. pic.twitter.com/8ot6nNhwNq
Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak. pic.twitter.com/8ot6nNhwNq— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 24, 2020