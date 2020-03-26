Ekonomi Bakan Albayraktan kısa çalışma desteği açıklaması Firmalar başvurabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan 'kısa çalışma desteği' açıklaması: Firmalar başvurabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettikleri "kısa çalışma desteği"nin başladığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı ile firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettikleri “kısa çalışma desteği”nin başladığını ifade ederek, süreçten etkilenen tüm firmaların başvurabileceğini açıkladı.

Söz konusu desteğin çalışanları koruyacağını, firmaları destekleyeceğini aktaran Albayrak, mesajında "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle başvurunun yapılabileceği "https://iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi" internet adresini paylaştı.

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"Kovid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz"

Albayrak, diğer bir paylaşımında da Türkiye Varlık Fonunun, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladığına dikkati çekerek, "Sinosure, TVF’nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak. Kovid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz." ifadesini kullandı.

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