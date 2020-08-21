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Ekonomi Bakan Albayraktan tarihi müjdenin ardından ilk açıklama Ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan tarihi müjdenin ardından ilk açıklama

Bakan Albayrak'tan tarihi müjdenin ardından ilk açıklama: Ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "(Doğal gaz keşfi) Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız" dedi.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Bakan Albayrak
Bakan Albayrak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı. Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda" dedi.

"Cari fazlayı konuşacağız"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, (Doğal gaz keşfi) Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Bugün büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor" şeklinde konuştu.

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