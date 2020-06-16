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Ekonomi Bakan Albayraktan Türk sağlık sistemine övgü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan Türk sağlık sistemine övgü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz."

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