Ekonomi Bakan Albayraktan yeni dönem mesajı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan yeni dönem mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönem ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Albayrak, bugüne kadar olmadığı kadar gerçekçi, güçlü ve sağlam alt başlıklarıyla desteklenmiş bir Orta Vadeli Programı paylaşacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekonomiye yönelik çok önemli mesajlar veren Albayrak, "Çok boyutlu etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak. Çok boyutlu ekonomik diplomasi başlatıyoruz. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek. Piyasalarla kavga etmeyeceğiz" dedi.

Bugüne kadar olmadığı kadar gerçekçi, güçlü ve sağlam alt başlıklarıyla desteklenmiş bir Orta Vadeli Programı paylaşacaklarını söyleyen Bakan Albayrak, "Özel sektörden profesyonellerle desteklediğimiz güçlü bir ekiple yürüteceğiz. Bu ekibin yanında her konu ve alanda oluşturacağımız dar ekiplerle çok daha aktif ve sonuç odaklı bir süreç yönetimi uygulayacağız. Dolayısıyla, çalışma prensipleri, ekip ve buna dayalı yönetim mantığı yeni ekonomi sürecinde çok daha dinamik olacak" açıklamasında bulundu.

"Kritik bir zirve oldu"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjantin'deki G20 toplantısının çok verimli geçtiğini belirterek, "Hakikaten küresel ticaretin çok zorlu sınamalardan geçtiği bir dönemde ve Türkiye açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olması itibarıyla yoğun bir ekonomi diplomasisini de içeren tarihi ve kritik bir zirve oldu bizim için" dedi.

AA

Toplantının, küresel ekonominin artan korumacılıkla zorlu bir sınamadan geçtiği ve ticaret dengelerinin baştan yazıldığı bir döneme geldiğine işaret eden Albayrak, “Hakikaten küresel ticaretin çok zorlu sınamalardan geçtiği bir dönemde ve Türkiye açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olması itibarıyla yoğun bir ekonomi diplomasisini de içeren tarihi ve kritik bir zirve oldu bizim için" diye konuştu.

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EKONOMİ
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