Bakan Albayrak'tan Yusufeli Barajı açıklaması: Yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yusufeli Barajı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, "Bugün, Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak" ifadeleri yer aldı.

Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak. pic.twitter.com/JXm4gsnZV2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 6, 2020