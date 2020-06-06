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Ekonomi Bakan Albayraktan Yusufeli Barajı açıklaması Yılda tam 15 Milyar TL katkıda bulunacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan Yusufeli Barajı açıklaması: Yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün beton dökme töreni yapılan Yusufeli Barajı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, tamamen yerli mühendislerimizle yapılan Yusufeli Barajı'nın ülke ekonomisine yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacağını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yusufeli Barajı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, "Bugün, Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak" ifadeleri yer aldı.

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