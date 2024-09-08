Bakan Bayraktar: Akkuyu elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu tek başına karşılayacak

Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden ve yetkililerden bilgi alan Bayraktar, "4 reaktörün aynı anda inşası devam eden dünyadaki en büyük nükleer santral şantiyesindeyiz. Şu anda 30 binin üzerinde çalışan var. Bu anlamda da ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye'nin hem enerji arz güvenliği için hem de iklim hedefleri için çok önem arz ediyor. Santral tümüyle devreye alındığındaki hedefimiz 2028 yılında 4 reaktörün de tamamıyla devreye girmesi ve bu anlamda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu sadece bu santralden karşılayacak hale gelmemiz. İnşallah önümüzdeki yıl ilk reaktörden başlayarak diğer reaktörleri de devreye almış olacağız" dedi.