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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Akkuyu elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu tek başına karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını açıkladı.

12:17 - 8/09/2024 Pazar
DHA
Bakan Bayraktar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu.
Bakan Bayraktar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden ve yetkililerden bilgi alan Bayraktar, "4 reaktörün aynı anda inşası devam eden dünyadaki en büyük nükleer santral şantiyesindeyiz. Şu anda 30 binin üzerinde çalışan var. Bu anlamda da ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye'nin hem enerji arz güvenliği için hem de iklim hedefleri için çok önem arz ediyor. Santral tümüyle devreye alındığındaki hedefimiz 2028 yılında 4 reaktörün de tamamıyla devreye girmesi ve bu anlamda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu sadece bu santralden karşılayacak hale gelmemiz. İnşallah önümüzdeki yıl ilk reaktörden başlayarak diğer reaktörleri de devreye almış olacağız" dedi.

"70 yıllık rüya"

Akkuyu'dan üretilecek temiz ve karbonsuz enerjinin 30 milyon tonluk karbon emisyonunu azaltacağını kaydeden Bakan Bayraktar, "Santralin inşası, Türkiye'nin 70 yıllık rüyasının gerçekleşmesi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'de 1950'li yıllardan başlayarak yani dünyadaki nükleer sektörün gelişimiyle eş zamanlı olarak başladığımız bu yolda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en önemli adımı 2010 yılında Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya Federasyonu'yla yaptığımız hükümetler arası anlaşma kapsamında gerçekleştirdik. Çalışmalar gece gündüz demeden devam ediyor. Elbette ki çok zorluklarla mücadele ediyoruz. Daha farklı zorluklarla da karşılaşabiliriz. Ama yılmadan, usanmadan nükleer enerjide 2050 için 20 bin megavatlık bir hedefe yürüyoruz. O sürecin sonunda da Türkiye, arz güvenliğini temiz kaynaklardan karbonsuz temin etmiş bir şekilde önüne bakmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı düğmeye bastı: Akkuyu NGS tersine beyin göçüne katkı sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Türkiye'de nükleerde hedefin 2035'te 7,2, 2050'de ise 20 GW üretim olduğunu açıklamasının ardından gözler Akkuyu NGS'ye çevrildi. Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Cihad Terzioğlu, nükleer enerjinin ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) enerji arz güvenliğine önemli katkılar yapacağını söyledi. İlk ünitesinin tamamlanmasına yaklaşılan santralin enerji çeşitliliğinden, iklim değişikliğinin etkilerinin önlenmesine kadar pek çok alanda Türkiye'yi ileri taşıyacağını belirten Terzioğlu, “Başta Akkuyu NGS olmak üzere Türkiye'ye kurulacak nükleer santrallerle ekonomik ve teknolojik kazanımların yanı sıra tersine beyin göçüne de katkı sağlanacağını düşünüyorum” dedi.


#Alparslan Bayraktar
#Türkiye
#Akkuyu NGS
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