Bakan Bayraktar 'Bir dev geliyor Türkiye'ye' diyerek duyurdu: Deniz üssü kuruyoruz

"2016 yılından sonra milli bir heyecanla milli bir ruhla tekrar farklı bir bakış açısıyla milli enerji ve maden politikası adını verdiğimiz bir politika geliştirmeye başladık. Dedik ki 'Türkiye enerjideki bu dışa bağımlılığını bitirmezse Türkiye petrol ve doğal gazını kendisi arayıp bulmazsa üretmezse maalesef bu içinde bulunduğumuz ekonomik daralmadan çıkma şansımız yok.' Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesi bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye enerjide bağımsız olursa Türkiye gerçekten tam bağımsız o zaman olabilir. O yolda çalışmaya başladık. Dedik ki 'Geçmişte yapılanın aksine daha farklı bir şey yapmamız lazım.' Geçmişte Karadeniz'de aramalarımız olmuştu. 6 derin deniz sondajı yaptık Karadeniz'de. Dedik ki 'Bu sefer biz kendi gemilerimizle kendi mühendislerimizle kendi teknisyenlerimizle kendi insanlarımızla kendi gençlerimizle bu petrolü ve doğal gazı arayacağız.'

Şu anda Türkiye dünya üzerinde en gelişmiş filolardan birine sahip 4 derin deniz sondaj gemisi Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerine, 2 sismik gemisine sahip. Bunların yanında 31 gemi şu anda Filyos'ta bu faaliyetle ilgili çalışmalarına devam ediyor."