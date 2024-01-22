Bakan Bayraktar duyurdu: 2023'te yüzde 99'unu bu kaynaktan sağladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin artan enerji talebini karşılamak için 2023 yılında da enerji yatırımları devam etti. Bakanlık verilerine göre geçen yıl Türkiye'nin toplam kurulu gücü 2 bin 858 megavat artışla 106 bin 668 megavata yükseldi. Bu artışın neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.













'Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42'





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslar Bayraktar, 2023 yılı kurulu güç verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, 2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu belirterek, "2023 yenilenebilirin yılı oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59 bin 236 megavata çıkarmış olduk" ifadelerini kullandı.





2023 yılında ayrıca 326,3 teravatlık elektrik üretimi gerçekleştiğini bildiren Bayraktar, "Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 oldu. Buna karşın kurulu güç içindeki payı ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz 2035 yılında yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını yüzde 65'e, üretim içindeki payını ise yüzde 55'e yükseltmek" dedi.



