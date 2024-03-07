Bakan Bayraktar duyurdu: Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazını Türkiye'ye getirmek için anlaşma yaptıklarını söyledi. Gazın gelmesiyle ilgili 3 alternatif yol olduğunu belirten Bayraktar, bu yollardan sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olanının Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye'ye gelmesi olduğunu belirtti.