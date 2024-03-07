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Ekonomi

Bakan Bayraktar duyurdu: Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını duyurdu. Bayraktar, Türkmen gazını Türkiye'ye getirmek için anlaşma yaptıklarını söyledi.

16:43 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:21 - 7/03/2024 Perşembe
AA
Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması geldi.
Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazını Türkiye'ye getirmek için anlaşma yaptıklarını söyledi. Gazın gelmesiyle ilgili 3 alternatif yol olduğunu belirten Bayraktar, bu yollardan sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olanının Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye'ye gelmesi olduğunu belirtti.

Öte yandan Bakan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını duyurdu. Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını bildirdi.


#Alparslan Bayraktar
#Gabar
#Petrol
40 dakika önce
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