Bakan Bayraktar duyurdu: Kurban Bayramı'nın ilk gününde yeni bir rekora imza atıldı

"Gün içinde bu oran yüzde 44'ün üzerine çıkarak bu alanda bir rekora imza atıldı. Yine günün tamamında yenilenebilir kaynakların elektrik üretimi içindeki payı yüzde 63, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ise yüzde 78,4 olarak gerçekleşti."