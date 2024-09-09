Bakan Bayraktar 'En kaliteli petrolü en yüksek oranda üretmeye başladık' diyerek duyurdu: Gabar'da yeni rakam verildi

"Türkiye aynı zamanda jeotermal potansiyeli olan bir ülke ve son 15-20 yılda biz Türkiye olarak dünyada rüzgar ve güneşli kurulu güçte 11'inci sıraya geldik. Ama daha ileri gitmemiz lazım; çünkü ülkemizin böyle bir potansiyeli var. Avrupa'da 5'inci sıradayız; ama sadece enerjimizi rüzgardan ve güneşten sağlamakla kalmamamız lazım. Biz aynı zamanda bu teknolojileri de kendimiz üretmemiz lazım. Ülkemizde artık bunların sanayisinin gelişmesi lazım. Ve tabii ki bütün bunları yapabilmek için olmazsa olmazımız sizler, yani insan kaynağımız, yetişmiş teknisyenlerimiz, yetişmiş mühendislerimiz. Bu sayede kendi enerjisini yenilenebilir kaynaklarından karşılayan, yerli kaynaklarından karşılayan, bu ekipmanları kendisi üreten, kendi mühendisleri, teknisyenleri olan bir ülke olarak Türkiye enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve inşallah bu 30 yıl içerisinde karbon nötr hedefinin yanına enerjide tam bağımsız bir Türkiye hedefini hep birlikte ortaya koyacağız"

"Türkiye aynı zamanda jeotermal potansiyeli olan bir ülke ve son 15-20 yılda biz Türkiye olarak dünyada rüzgar ve güneşli kurulu güçte 11'inci sıraya geldik. Ama daha ileri gitmemiz lazım; çünkü ülkemizin böyle bir potansiyeli var. Avrupa'da 5'inci sıradayız; ama sadece enerjimizi rüzgardan ve güneşten sağlamakla kalmamamız lazım. Biz aynı zamanda bu teknolojileri de kendimiz üretmemiz lazım. Ülkemizde artık bunların sanayisinin gelişmesi lazım. Ve tabii ki bütün bunları yapabilmek için olmazsa olmazımız sizler, yani insan kaynağımız, yetişmiş teknisyenlerimiz, yetişmiş mühendislerimiz. Bu sayede kendi enerjisini yenilenebilir kaynaklarından karşılayan, yerli kaynaklarından karşılayan, bu ekipmanları kendisi üreten, kendi mühendisleri, teknisyenleri olan bir ülke olarak Türkiye enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve inşallah bu 30 yıl içerisinde karbon nötr hedefinin yanına enerjide tam bağımsız bir Türkiye hedefini hep birlikte ortaya koyacağız"

Türkiye'nin enerjisini verimli kullanan bir ülke olmak durumunda olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye olarak evlerimizde, okullarımızda, iş yerlerimizde, her yerde sokağımızda verimli enerji kullanan bir ülke olmak durumundayız. Dolayısıyla kendi kaynaklarını ekonomisine kazandıran, bunları yaparken kendi mühendisleriyle kendi imkan kabiliyetleriyle bunu yapan bir ülke olduğumuzda inşallah 70 yıllık rüyamız olan bir başka çevreci enerjiyi, nükleeri devreye aldığımızda Türkiye yoluna çok büyük bir güç ve kararlılıkla devam edecek. Ben bu anlamda hepinize güveniyorum, inanıyorum. Burada başta yönetici, idareci kardeşlerimiz olmak üzere, bütün öğretmenlerimizle, bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar sizlerin iyi bir eğitim almanız için büyük bir gayret içerisindeler. Bu okul çok özel bir okul. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 69 öğrenciyle yola çıktınız. Bugün okul müdürümüz dedi ki 'her yıl 90 talebeyi alıyoruz.' 90 seçkin öğrenci buraya katılıyor. İnşallah onlar da bu 4 yıllık eğitim süresinin sonunda üniversite hayatlarında ve bundan sonraki çalışma hayatlarında büyük bir gayretin içerisinde olacaklar. Yaklaşık 300'ün üzerinde mezun var. Bunların hepsi şu anda enerji sektörünün farklı yerlerinde çalışmaya aday arkadaşlarımız. Ülkemizin geleceği için siz gençlere büyük bir ihtiyaç var. Hepinize inanıyoruz. Sizde de bu inanç ve kararlılık lütfen çok güçlü bir şekilde olsun" dedi.