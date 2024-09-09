Bakan Bayraktar 'En kaliteli petrolü en yüksek oranda üretmeye başladık' diyerek duyurdu: Gabar'da yeni rakam verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bayraktar, "Sizler Türkiye'nin enerjisine enerji katacak gençlersiniz. Sizlerle iftihar ediyoruz. İnşallah çok daha güzel büyük başarılarla ülkemizin geleceğine büyük hizmetler yapacaksınız" dedi.
'VERİMLİ ENERJİ KULLANAN ÜLKE OLMAK DURUMUNDAYIZ'
Türkiye'nin enerjisini verimli kullanan bir ülke olmak durumunda olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye olarak evlerimizde, okullarımızda, iş yerlerimizde, her yerde sokağımızda verimli enerji kullanan bir ülke olmak durumundayız. Dolayısıyla kendi kaynaklarını ekonomisine kazandıran, bunları yaparken kendi mühendisleriyle kendi imkan kabiliyetleriyle bunu yapan bir ülke olduğumuzda inşallah 70 yıllık rüyamız olan bir başka çevreci enerjiyi, nükleeri devreye aldığımızda Türkiye yoluna çok büyük bir güç ve kararlılıkla devam edecek. Ben bu anlamda hepinize güveniyorum, inanıyorum. Burada başta yönetici, idareci kardeşlerimiz olmak üzere, bütün öğretmenlerimizle, bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar sizlerin iyi bir eğitim almanız için büyük bir gayret içerisindeler. Bu okul çok özel bir okul. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 69 öğrenciyle yola çıktınız. Bugün okul müdürümüz dedi ki 'her yıl 90 talebeyi alıyoruz.' 90 seçkin öğrenci buraya katılıyor. İnşallah onlar da bu 4 yıllık eğitim süresinin sonunda üniversite hayatlarında ve bundan sonraki çalışma hayatlarında büyük bir gayretin içerisinde olacaklar. Yaklaşık 300'ün üzerinde mezun var. Bunların hepsi şu anda enerji sektörünün farklı yerlerinde çalışmaya aday arkadaşlarımız. Ülkemizin geleceği için siz gençlere büyük bir ihtiyaç var. Hepinize inanıyoruz. Sizde de bu inanç ve kararlılık lütfen çok güçlü bir şekilde olsun" dedi.
Bakan Bayraktar, törenin ardından 12'nci sınıf öğrencilerinin ilk dersine girerek öğrencilerle sohbet etti.