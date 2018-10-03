Ekonomi Bakan Albyarak tarih verdi Topyekün mücadele başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albyarak tarih verdi: Topyekün mücadele başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon rakamlarına ilişkin beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bakan Albayrak enflasyonla mücadelenin çerçevesinin ise gelecek hafta açıklanacağını ve topyekün bir mücadelenin başlatılacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Enflasyonla mücadeleye yönelik planın gelecek hafta açıklanacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mc Kinsey danışmanlık firmasına ilişkin iddialara yönelik ise ''Görüş alacağız ama yerli ve milli duruşla biz yöneteceğiz.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın NTV canlı yayınında gündeme ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle;

Enflasyon beklentilerin üzerinde

- Bu oran piyasa beklentileri ve Merkez Bankası çalışmaları açısından bakıldığında beklentilerin üzerinde. Piyasadaki fiyatlama ölçüsünde fırsatçılık, stokçuluk, spekülatif fiyatlama davranışının algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu. Demek ki, biz bu anlamdaki fiyatlamalarla daha yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz.

En kötü geride kaldı

- En kötüyü geride bıraktık, spekülatif ataklar atlatıldı.Eylül ayı en kötünün olduğu bir aydı. Kür üzerinde spekülatif süreç yaşadık, bunu püskürttük. Eylülde attığımız adımlarla birlikte birkaç aylık sürecin etkilerinin kalıcı değil, daha somut gerçekçi adımlarla yürüyeceğimiz sürecin sinyallerini almaya başladık. Ekim ayında atılacak adımlarla bu süreç çok pozitif güçlü adımlarla seyredecek.

Topyekün mücadele başlıyor

- Gelecek hafta paydaşlarla beraber enflasyonla mücadelenin çerçevesini açıklayacağız. Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşların tamamıyla önden görüşme yapacağız. Haftaya fiyatlama, indirim, sorumluluk alma anlamında taşın altına eline koyma noktasında süreç başlatacağız. Tüm bu davranışlar tüm kesimleri etkiliyor. Hep birlikte mücadele elzem. Fiyatlamayı etkileyen sektörler başta olmak üzere görüşmeleri yapıp haftaya bununla ilgili genel kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekün mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz.

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  • - Son aylarda yaşadığımız süreç normalleşme noktasında. Pozitif gelişmeleri önümüzdeki günlerde çok daha net göreceğiz.

Milli duruşla yöneteceğiz

- Kamu Maliyesi Dönüşüm Ofisi tamamen yerli ve milli bir ofistir. Tüm bakanlıklardan temsilcilerin olduğu bu ofis önümüzdeki günlerde gerekli adımları atmaya başlayacak. Öte yandan yabancı ofislerle dün çalışıldı bugün de çalışılır. Tek firmadan değil bir çok firmadan görüş aldık. Bu konuya ilişkin yapılan açıklamalar cehaletten kaynaklı değilse ihanettendir. Bu ülkenin bir gram toprağını 15 Temmuz'da sokağa inerek kimseye teslim etmedik. Bu ofisin başında sonunda A'dan Z'ye biz varız. Görüş alacağız ama yerli ve milli duruşla biz yöneteceğiz.

  • - ABD'li iş insanları yaptığımız görüşmelerde yaşanan gelişmelerin spekülatif ataklardan kaynaklandığını belirterek bu atakların atlatıldığını ifade ettik.

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