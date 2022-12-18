Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT mesajı: İşçilerimize rahat bir enfes aldıracak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaretinde konuştu.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

EYT'DE SON DURUM

"Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Herhangi bir kaybı olmasın, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurtdışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var.

Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi. Bakan Nebati de bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük.

ASGARİ ÜCRET

En önemli sosyal politika araçlarımızdan birisi asgari ücrettir.

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Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere.

İşverenlerimizin, ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de salı günü ki uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.





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