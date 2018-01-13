Bakan: Bitirseydik kuraklık olmazdı

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlardaki yağış yetersizliği ve kuraklık tehlikesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda tarımsal kuraklıktan söz etmenin doğru olmayacağını ancak 1 hafta daha yağışsız geçirilecek olursa "tarımsal kuraklık" yaşanabileceğini ifade eden Fakıbaba, özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin için bu hafta sonundan itibaren yağış beklendiğini bildirdi.

TARSİM İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Fakıbaba, Bakanlık uzmanlarının konuya ilişkin çalışmalar yürüttüklerini ve bir koordinasyon merkezi bulunduğunu vurgulayarak, çiftçilerin zararlarının karşılanması için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) açısından da çalışmalar yapılacağını söyledi.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve TARSİM'e kayıt olma işlemlerini kolaylaştıracaklarını anlatan Fakıbaba, "Bürokrasiyi azaltacağız, tapunun yanı sıra kira kontratını da ecrimisil varsa onu da kabul edeceğiz. Mümkün olduğu kadar 3 milyon çiftçinin tümünün ÇKS'ye kayıtlı, gözlenebilir, ürettikleri bilgi işlemde görülebilen, açık ve şeffaf hale getirilmesi için Bakanlığımızın çok ciddi çalışması var." diye konuştu.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

"BİTİRSEYDİK KURAKLIK OLMAZDI''

Fakıbaba, kuraklığa karşı tedbirler alacaklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da ilgili Bakanlıklar olarak da bunun için çalışıyoruz. Mesela yıllardır devam eden GAP'ın artık ne olursa olsun bitirilmesi lazım. GAP'ı çok iyi değerlendirmemiz, bundan sonra DAP'a, DOKAP'a, KOP'a geçmemiz lazım. Bir şeyi bitirip öbürüne başlamalıyız. Hükümetimizin de hedefi GAP'ı bitirmektir. İnşallah bunun için çok ciddi çalışmalarımız var. Özellikle suyu iyi kullanacağız. Atatürk Barajı biteli 25 yıl olmuş, bu zamandan beri sulamayı tam olarak başaramamışız. Bu bir özeleştiridir ve doğrudur. Öte yandan suyu hiç iyi kullanamamışız, hep israf etmişiz, vahşi sulama yapmışız. Biz çiftçiyi eğitimle buluşturamamışız. Göreve geldiğimde 'Vahşi sulamaya son' dedim."

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Damlama veya yağmurlama sistemleriyle yapılan sulamalarda tasarrufun yüzde 60'lara vardığına dikkati çeken Fakıbaba, "Eğer bizim yüzde 60 su tasarrufumuz olsaydı, GAP'ı tam bitirmiş olsaydık, şimdi kuraklıkla ilgili sorularla karşılaşmazdık. Nereden bakarsanız bakın, GAP'ın tümüne 10 milyar lira harcadığınızda hemen hemen bu parayı 2 yılda tamamen almış olacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

KÖYSEL DÖNÜŞÜM GELİYOR

Fakıbaba, küçük aile işletmelerine yönelik desteklere ilişkin bir soru üzerine de kırsal bölgelerin şehirlerle yarıştırılması gerektiğini, aksi takdirde buralarda gençleri ve kadınları tutmanın çok zorlaşacağını söyledi.

Türkiye'de tarım sektöründe kadın ve gençlerin rolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Fakıbaba, kırsal bölgedeki hayat standartlarının geliştirilmesi, üreticilerin kazancının artırılması gerektiğini dile getirdi.

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Fakıbaba, Türkiye'de ulaşım sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü, kırsaldan ilçe ve şehir merkezlerine ulaşımın kolaylaştığını belirterek, kırsal bölgelerde küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemenin hükümetin görevi olduğunu, bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

"Kentsel dönüşüm"ün ardından çok kısa sürede "Köysel dönüşüm"ün de başlayacağına dikkati çeken Fakıbaba, tarımın en önemli gelişim alanının bu dönüşüm olacağını kaydetti.