Bakan Bolat: 300'den fazla Türk firması bin 350 eşleştirmeyle küresel e-ticaretin önemli paydaşlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ceylanpınar Gümrük Kapısı çok önemli. Çünkü Suriye ile inşallah yakın bir zamanda olmasını ümit ettiğimiz çatışmasızlık ve barış ortamı sağlandığı takdirde çok hızlı bir ticaret alışverişi olacağına inanıyoruz" dedi.

Türk firmalarının yurt dışı satışlarını kendi sitelerinden yapmak istediklerinde sürecin hem uzun hem de maliyetli olduğunu belirten Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Yerli firmalarımız, hem ürün çeşidi hem kalite hem de uygun fiyatlı satışları dolayısıyla küresel çapta dikkati çekmeye başladı. Bu nedenle düzenlediğimiz zirveye, dünyaca ünlü e-ticaret siteleri yoğun ilgi gösterdi. Yurt dışı satışlarını hem daha hızlı hem de daha az maliyetle yapmak isteyen Türk firmaları yeni anlaşmalar imzaladı. Söz konusu anlaşmalarla e-ihracata hızlı adım atan yerli firmalarımız, Türk ürünlerinin kaliteli ve uygun fiyatlı olduğunu gösterdi. Böylece hem yerli firmalarımız hem de yabancı pazaryerleri kazanım sağladı. Bu anlaşmaların, Türkiye e-ihracatına 2 yıl içinde 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını düşünüyoruz."