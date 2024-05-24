Bakan Bolat açıkladı: TCMB'nin günlük ihracat kredi limiti 3 milyar liraya çıktı

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik tüketimini önlemek için yoğun bir mücadele veriyor. Sürdürülebilir enerji dağıtımı hizmeti ve adil kullanım için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren şirket, son olarak sadece 2024 yılı içerisinde 2155 kayıt dışı trafonun tespit edildiği Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde çok sayıda yeni kaçak trafo tespit etti. Toplam gücü 660 KVA olan trafoların 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabileceği belirlendi. Bu kontrollerde gübre deposunda saklanan, toprağa gömülü ve traktör römorkuna yüklenmiş halde kullanılan kaçak trafolar tespit edildi. Şırnak’ın Silopi ilçesinde ise borç nedeniyle haciz işlemi yapılmak istenen trafoları vermek istemeyen köylüler, jandarmaya direnerek Dicle Elektrik ekiplerini engelledi.