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Ekonomi

Bakan Bolat açıkladı: TCMB'nin günlük ihracat kredi limiti 3 milyar liraya çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Merkez bankasının günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık" açıklamasında bulundu.

12:20 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 13:03 - 24/05/2024 Cuma
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı
Ömer Bolat,
İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Hometex Ev Tekstil Fuarı'nda konuştu.

Bakan Bolat, konuşmasında şunları kaydetti;

Ticaret Bakanlığı olarak; üretimi, yatırımı, ihracatı artırmak, ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak için sanayicilerimizle, esnafımızla, ihracatçılarımızla ve iş dünyamızın tüm temsilcileriyle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, hükümetimizin kararlı çalışmaları ve iş dünyamızın girişimci ruhuyla ülkemiz; kaliteli ve geniş ürün yelpazesi, çevre ve insan sağlığına duyarlılığı esas alan hızlı üretim, hızlı teslimat, yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi ile, dünya ekonomisinin devler ligine girme yolunda önemli mesafe kat etmiştir.


Nitekim, dünya ticaretinin ve küresel ekonominin ivme kaybettiği bir dönemde, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yıllık reel olarak %4,5 büyüdü ve son 14 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdü. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon 118 milyar dolara ulaştı. 255,4 milyar dolarlık mal ihracatı ve 100 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirerek rekorlar kırdı. Merkez bankasının günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık.



Elektrik kaçakçılığında son perde: Tarlalardan korsan trafo fışkırıyor

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik tüketimini önlemek için yoğun bir mücadele veriyor. Sürdürülebilir enerji dağıtımı hizmeti ve adil kullanım için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren şirket, son olarak sadece 2024 yılı içerisinde 2155 kayıt dışı trafonun tespit edildiği Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde çok sayıda yeni kaçak trafo tespit etti. Toplam gücü 660 KVA olan trafoların 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabileceği belirlendi. Bu kontrollerde gübre deposunda saklanan, toprağa gömülü ve traktör römorkuna yüklenmiş halde kullanılan kaçak trafolar tespit edildi. Şırnak’ın Silopi ilçesinde ise borç nedeniyle haciz işlemi yapılmak istenen trafoları vermek istemeyen köylüler, jandarmaya direnerek Dicle Elektrik ekiplerini engelledi.


#Ömer Bolat
#TCMB
#Ekonomi
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