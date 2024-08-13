Bakan Bolat: Cari işlemler hesabı fazla verdi

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşlerin dengeli bir büyüme yapısını desteklediğini ve makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini belirtti. Bolat, "2024 yılı haziran ayında cari işlemler hesabında 407 milyon dolar ile fazla verilmiştir. Cari işlemler açığı 2024 yılı ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 oranında azalışla 16,5 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylelikle zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı sonraki aylarda 32,2 milyar dolar azalarak 2024 Haziran ayı itibariyle 24,8 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 34,6 milyar dolar gerilemiştir. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığı dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile yüzde 56,4 oranında düşmüştür. 2024 Haziran ayında yıllıklandırılmış ihracatımız yıllık bazda yüzde 2,9'luk artış ile 258,8 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 6,6'lık azalışla 346,4 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 26,6 oranında azalarak 87,6 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,9 yüzde puan artarak yüzde 74,7 olmuştur" dedi.