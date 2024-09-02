Bakan Bolat 'Cumhuriyet tarihinin en yükseği' diyerek duyurdu: İhracatta ağustos ayı rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da ağustos ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.





Bakan Bolat'ın açıklamalarının satır başları şöyle:





-Türkiye’mizin dış ticareti adına müjdeli haberler vermenin memnuniyeti içindeyim. Sürdürülebilir bir dış ticaretin tesisi ekonomi politikamızın en önemli ayağını teşkil etmektedir. Biz bugün ağustos ayı verilerini ilk 8 ayın verilerini ve son 12 ayın verilerini açıklarken, ülkemize, ekonomimize müjdeli haberler vermenin sevinci içerisindeyiz.





İhracatımız ağustos ayında da son 13 ayda 9’uncu ay olarak rekor kırdı. İthalatımızdaki azalma trendi devam ediyor.





Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı desteklemek ve haksız ithalatı engelleme noktasındaki etkili tedbirlerimizin eseridir. 140 bine ulaşan kıymetli ihracatçılarımızın fedakarca ve büyük bir azimle yaptıkları ihracat performansının eseridir.





-Büyüme verileri açıklandı. Burada aşağı yukarı son 1 yıldır güçlü bir parasal sıkılaşmanın, taleple alakalı yönlendirmenin etkisiyle 2024 yılı ikinci çeyrekte büyüme oranında bir yavaşlama olmakla beraber tam 16 çeyrek üst üste pozitif olumlu büyüme kaydedilmiştir. İkinci çeyrek büyüme oranı yüzde 2.5 olarak açıklandı. Birinci çeyrek yüzde 5.3 olarak revize edildi. Birinci çeyrekte ihracatın net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 1.6 puandı, ikinci çeyrekte yüzde 2.5’lik büyüme oranına net mal ve hizmet ihracatının katkısı 1.3 puan oldu.





-Milli gelirimiz 2024 yılının ilk yarısı sonunda 1 trilyon 202 milyar dolara yükselmiştir. Bu gerçekten çok sevindirici bir rakam. Geçen yılki kişi başı milli gelirimizde 13 bin 243 dolar olarak revize edilmiştir.

-Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ağustos ayı ihracatını bu ağustosta elde ettik. Yüzde 2.4 artışla 22.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılki rakamın 500 milyon dolar üzerindedir. Bu mal ihracatıdır.





-Son 13 ayın 9 ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık mal ihracatı da ağustos sonu itibarıyla 262 milyar dolara yükseldi. İnşallah bu rakamlardan ileriye gitmek için var gücümüzle çalışacağız.





-Geçen yıl toplam ihracatımız 253 milyar dolardı, 9 milyar dolar üstüne ilave etmiş olduk.





İthalatta azalma trendi devam ediyor. Ağustos ayında 27 milyar dolara gerilemiştir. Tam yüzde 10.8’lik gerileme söz konusudur. Değer itibarıyla 3.3 milyar dolar azalmıştır. İthalatımız 30.3’ten 27 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımızdaki azalma devam ediyor. Ağustos ayında yüzde 43.4 oranında dış ticaret açığımız azaldı. Yaklaşık 4.9 milyar dolar ile. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı ağustosta gerçekleşti.





-2024 yılı ocak ağustos arasında 8 ayda mal ihracatında yüzde 3.9 artış sağlandı. 171 milyar dolara yaklaştı. İlk 8 ayda mal ihracatımızdaki net artış 6.3 milyar dolar oldu.





Bu yıl ilk 8 ayda dış ticaret açığımız yüzde 33.6 oranında azalarak 55 milyar dolara geriledi. 27.7 milyar dolar sadece 8 ayda dış ticaret açığımızı azaltmayı başardık. İhracatın ithalatı karşılama oranı ilk 8 ayda yüzde 75.7’ye yükseldi.





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