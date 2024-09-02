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Ekonomi

Bakan Bolat dış ticaret rakamlarını açıklıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da ağustos ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklıyor.

Seren Som
11:09 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:09 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Bakan Bolat'ın açıklamalarının satır başları şöyle:


Ayrıntılar geliyor...

#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Dış Ticaret
#Ekonomi
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