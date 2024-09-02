Bakan Bolat dış ticaret rakamlarını açıklıyor

Bakan Bolat'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Ayrıntılar geliyor...
#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Dış Ticaret
#Ekonomi
5 dakika önce
Bakan Bolat'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Ayrıntılar geliyor...
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