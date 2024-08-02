Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmişti. Böylece bir ayda 2.7 milyar dolar artış sağladık.