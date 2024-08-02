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Ekonomi

Bakan Bolat açıkladı: İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Temmuz ayı Dış Ticaret Rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat "Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

Lokman Özdemir
10:40 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 10:52 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Temmuz ayı Dış Ticaret Rakamlarını açıkladı.


Bolat'ın açıklamaları;

Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmişti. Böylece bir ayda 2.7 milyar dolar artış sağladık.


  • Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artış ile yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.

Dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 42,3 oranında düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi.


Temmuz ayı ithalatımızda yüzde 7,9'luk gerilemeyi başardık.




#Ömer Bolat
#ticaret
#ekonomi
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