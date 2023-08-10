Bakan Bolat duyurdu: İhracatta hedefimiz 400 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Bolat, "Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabinenin, seçim sürecinin ardından çalışmalarına hız kesmeden başladığını söyledi.
Kabine üyelerinin başta deprem bölgesindeki iller olmak üzere sürekli sahaya indiğini, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarıyla bir araya geldiğini anlatan Bolat, "Onların dertlerini dinlemeye ve onlarla istişare etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.
Bolat, depremden etkilenen yerler başta olmak üzere birçok ilde kapsamlı toplantılar yaptıklarını, sorunları yerinde görmek ve çözümleri istişare etmek için buluşmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Mersin Limanı ile Mersin Serbest Bölgesi'nin, Türkiye ekonomisine büyük katkıları olduğunu vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:
Kentin, enerji alanında da önemli yere sahip olduğunu belirten Bolat, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, Türkiye'nin nükleer enerji bilgi ve teknolojilerindeki tecrübesinin artmasına, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.
"Türkiye son 20 yılda yıllık ortalama reel olarak yüzde 5,4 büyüme kaydetmiştir"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, refah ve kalkınma için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2023 ilk çeyreğinde yüzde 4 reel büyüme kaydedilmiştir"
Bolat, depremlerde yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek, afetin etkilerini azaltmak için büyük bir işbirliği ve dayanışma ortaya konduğunu ve bunun devam ettiğini, bir yıl içinde 319 bin kalıcı konutun teslimi için tüm güçleriyle çalıştıklarını anlattı.
"55-56 milyar dolarlık yıllık turizm geliri hedefimizi tutturacağımız anlaşılıyor"
İhracatın, üretim, yatırım, istihdam ve döviz kazanmak demek olduğunu belirten Bolat, konuşmasına şöyle devam etti:
Bolat, hükümet olarak her zaman bayrağı daha yukarıya taşımak ve vatandaşların refahını artırmak için gayretlerini sürdürdüklerini bildirdi.
2028 vizyon belgesi
Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı'na da yepyeni hedeflerle girdiklerini dile getiren Bolat, şunları kaydetti:
Bolat, Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 7 bakanın Türkiye'nin iş dünyasının en önemli çatı kuruluşlarından 24'ünün başkanları ile bu yılın ikinci yarısı için istişare ve koordinasyon toplantısı yaptığını anımsatarak, "Bir yanda hükümetin ekonomi yönetimi bir yanda da iş dünyası kuruluşlarının liderleri çok verimli, interaktif, karşılıklı etkileşim içinde birbirimizi dinledik. Önerilerini dinledik, istişareler yaptık. Çok verimli bir toplantı oldu. Aldığımız verileri, bilgileri ve önerileri değerlendirerek inşallah hükümetimizin ekonomik politikalarında tabii ki dikkate alacağız, yön vereceğiz" dedi.
Bolat, Mersinli firmaların desteklerden daha fazla yararlanmalarını istedi
Bakan Bolat, ekonomideki tüm zorlukları aşacaklarına inandığını vurgulayarak, Mersin'deki esnafın, tüccarların, ihracatçıların ve tüm iş dünyasının yanında olduklarını ifade etti.
Kovid-19 salgını sürecinde verilen destekleri anlatan Bolat, şöyle konuştu:
"Mersinli firmalarımızın gerek mal ihracatına gerekse hizmet ihracatına yönelik Ticaret Bakanlığımızca verilen desteklerden daha fazla yararlanmalarını bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Bu yönde başvurularınız için Bakanlığımızın kapıları sonuna kadar açıktır. Mersin'e 2022'de Eximbank yani ihracatı geliştirme bankamız destekleri çerçevesinde de 202 milyon doları kredi, 158 milyon doları sigorta desteği olmak üzere toplamda 360 milyon dolar Eximbank desteğiyle sağlanmıştı. İnşallah bugün Mersin'de burada başladığımız ve 9-10 noktada devam edecek incelemeler ve toplantılarımız kapsamında iş dünyamızın, gençlerimizin, AK Parti yönetim kademelerinin, teşkilatımızın ve tüm Mersinli hemşerilerimizin görüşlerini dinleyecek, biz Ticaret Bakanlığı olarak yapabileceklerimizi not edeceğiz, gerekli adımları atacağız, diğer konularda da diğer kabine üyesi arkadaşlarımıza iletmemiz gereken bilgileri de burada kaydedeceğiz"