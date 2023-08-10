Bakan Bolat duyurdu: İhracatta hedefimiz 400 milyar dolar

"2028 vizyon belgemizde inşallah dünya ihracatından payımızı şu andaki yüzde 1,04'ten yüzde 1,20'ye yükseltmeyi hedefleyerek, mal ihracatında 400 milyar dolar hedefini koyduk. Hizmet ihracatında da dünya ihracatı içindeki yüzde 1,2'lik payımızı yüzde 1,5'e yükseltmek suretiyle yıllık 200 milyar dolar hedefini benimsedik. Bu hedefler doğrultusunda politikalarımızı, desteklerimizi ve programlarımızı, düzenlemelerimizi hazırlıyoruz. Bu çalışmaları yaparken tüm bakan arkadaşlarımız gibi biz de Ticaret Bakanlığı olarak iş dünyası kuruluşlarımızla yoğun istişareler içindeyiz. Bizimle ilgili olan Türkiye İhracatçılar Meclisi, onlara bağlı 67 ihracat birliği ki bir tanesi de Akdeniz İhracatçılar Birliği. Merkezi Mersin'de biliyorsunuz. Yakın çalışma içindeyiz. Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna bağlı 155 iş konseyi yönetimiyle yakın çalışma içindeyiz. Yine ülkemizin gurur kaynağı olan uluslararası müteahhitlerimiz ki Türkiye'ye 50 senede 480 milyar dolarlık dünyada proje kazandırdılar. 11 bin 800 projeyi tamamladılar. Onlarla da koordineli, istişareli çalışıyoruz. Hükümetimizin çizdiği vizyon ve özel sektörümüzün gayretiyle bu hedeflere ulaşmak konusunda 7 gün 24 saat milletimizin ve ülkemizin hizmetindeyiz"