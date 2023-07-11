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Ekonomi

Bakan Bolat: Elde edilen başarıyı ileri boyutlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Başkanı Haluk Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi. Bolat, ''Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde elde ettiği başarıyı daha da ileri boyutlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

18:53 . 11/07/2023 Salı
AA
Bakan Bolat, tüm paydaşlar ile yatırım ortamının daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Bakan Bolat, tüm paydaşlar ile yatırım ortamının daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Başkanı Haluk Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleriyle, bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Katma değerli ve yüksek teknolojili ürün ihracatımıza önemli katkı sağlayan bu sektörlerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde elde ettiği başarıyı daha da ileri boyutlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız."

Diğer bir paylaşımında ise Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy ve yönetim kurulu üyeleriyle bakanlıkta bir araya geldiklerini belirten Bolat, "Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine önemli katkı veren uluslararası doğrudan yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımız ile yatırım ortamımızın daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Uluslararası Yatırımcılar Derneği
#Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği
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