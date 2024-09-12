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Ekonomi

Bakan Bolat: Gümrük kapıları Suriye ile ticarete hazırlanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Türkiye arasında ticaretin sağlanacağı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki gümrük kapısının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Bolat, “Suriye ile çatışmasız ve barışçı bir siyasi çözümün ortaya çıkması için çabaların yoğunlaştığı bu dönemde ticaret inşallah Suriye'nin yeniden imarı noktasında, ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışı olacaktır. Bu nedenle gümrüklerimizi de o güne hazırlıyoruz” dedi. 78 milyon lira bedelle oldukça iyi şartlarda yapılan bu gümrük müdürlüğünün tüccarlar, sanayiciler ve çiftçiler için karşılıklı ticareti hızlandıracağına vurgu yapan Bakan Bolat "Ceylanpınar ile Resulayn arasında köprü rolünü görecek” ifadelerini kullandı.

17:32 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:35 - 12/09/2024 Perşembe
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Türkiye arasındaki sınır kapısının açılışını yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Türkiye arasındaki sınır kapısının açılışını yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Türkiye arasındaki 3'üncü sınır kapısının açılışını yaptı. Açılışta konuşan Bakan Bolat,
"Bu açılış aslında bir şeyi de sembolize ediyor.
İnşallah komşu ülke, kardeş ülke Suriye'de çatışmasız ve barış ortamının sağlanmasıyla beraber Türkiye ile Suriye arasındaki kardeşlik ilişkileri, sosyal ilişkiler, ticaret, ekonomi, yatırım ilişkileri eski günlerine dönebilecektir."
dedi.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yılında açılmasına kadar bu gümrük müdürlüğünde kısa bir süre konteynerlerde hizmet verildiğine vurgu yapan Bakan Bolat; "
Çünkü hemen komşumuz Resulayn ile olan ticarette ihtiyaç duyulan bu gümrük müdürlüğünün daha sonra modern ve konforlu bir şekilde yapılması noktasında yatırım kararı alındı.
Gümrüklerden sorumlu Ticaret Bakanlığı olduğu için bizim bakanlığımızın uhdesinde bu yatırım kısa bir sürede yapıldı ve tamamlandı.
78 milyon lira bedelle oldukça iyi şartlarda yapılan bu gümrük müdürlüğü inşallah tüccarlar için, sanayiciler için, çiftçilerimiz için karşılıklı ticareti hızlandıracak önemli bir geçiş noktası haline geldi ve Ceylanpınar ile Resulayn arasında köprü rolünü görecek”
dedi.
Gümrük kapılarının Türkiye vergi gelirlerinin 4'te birini karşıladığını söyleyen Bakan Bolat,
“600 milyar dolar civarında mal ihracat ve ithalatı bu 155 gümrük müdürlüğünden geçmektedir.
Türkiye'nin ekonomik sınırlarını gümrükler oluşturuyor. Bir coğrafi sınırlarımız, savunma, askeri sınırlarımız var, ekonomik sınırlarımız da gümrüklerimizdir.
Çok önemli Türkiye'nin vergi gelirlerinin 4'te birini gümrükler tahsil etmekte ve ithalattan alınan bu gümrük vergileri anında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza aktarılmaktadır. Yani devletimizin bütçe harcamalarının yüzde 25-26 nispetinde katkıyı gümrükler sağlamaktadır”
ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecine hazırlık

Suriye ile normalleşmenin hızlandığı bir dönemde ticari altyapıyı hazır hale getirmeye çalıştıklarını dile getiren bakan Bolat,
“Suriye ile 2023'te 2 milyar doları ihracat olmak üzere 2.4 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz oldu. Suriye ile çatışmasız ve barışçı bir siyasi çözümün ortaya çıkması için çabaların yoğunlaştığı bu dönemde ticaret inşallah Suriye'nin yeniden imarı noktasında, ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışı olacaktır. Bu nedenle gümrüklerimizi de o güne hazırlıyoruz”
diye konuştu.

Bakan Bolat: Fitch'in Türkiye karnesi yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünün göstergesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat yaptığı açıklamada, "Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir." ifadesini kullandı. Öte yandan Fitch Ratings, tarafından yapılan açıklamada; Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te de yüzde 2,8 büyümesini beklendiği, Avrupa Birliği'nde öngörülen kademeli toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği bildirildi. Fitch, en son 8 Mart 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti.


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#Ceylanpınar
#Ceylanpınar Gümrük Kapısı
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