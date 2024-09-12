Bakan Bolat: Gümrük kapıları Suriye ile ticarete hazırlanıyor

“Suriye ile 2023'te 2 milyar doları ihracat olmak üzere 2.4 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz oldu. Suriye ile çatışmasız ve barışçı bir siyasi çözümün ortaya çıkması için çabaların yoğunlaştığı bu dönemde ticaret inşallah Suriye'nin yeniden imarı noktasında, ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışı olacaktır. Bu nedenle gümrüklerimizi de o güne hazırlıyoruz”