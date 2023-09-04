Bakan Bolat güzel haberi paylaştı: Ağustos ayında ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı ihracatında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığını açıkladı.





Güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:





Yaşadığımız deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatımız dayanıklı seyrini sürdürmektedir.





Ağustos ayında ihracatımız %1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek Ağustos ayı ihracat değerine ulaştık.





Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde; ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.









Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:





2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız 6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketine rağmen dünya ekonomisinde durgun bir seyir izleyen üretim ile ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile Emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen, geçtiğimiz yılki seviyesine yakın 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayı itibarıyle son 12 aylık ihracat ise %1,2 oranında artış ile 253 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemiz G-20 ülkeleri arasında 2. çeyrekte mal ihracatını artıran sadece 3 ülkeden biri olup, Türkiye %2,3 (mevsimsellikten arındırılmış) artış ile Fransa’nın ardından ikinci çeyrekte ihracatını arttıran 2. Ülke konumundadır.





2023 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, motorlu kara taşıtları ihracatı %19,4 oranında artarak 19 milyar 890 milyon dolar; kazan ve makine ihracatı %16,1 oranında artarak 16 milyar 571 milyon dolar; elektrikli makina ve cihaz ihracatı ise %16,9 oranında artarak 9 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.





Kaydedilen bu başarıda, kararlılıkla uygulanan ihracata dayalı büyüme modeli, ihracatçılarımızın fedakar çalışmaları, Ticaret Bakanlığımız, Eximbank ve Merkez Bankamızın ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dış pazarda tutunup markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar katkılarının önemli rolü olmuştur.





Önemli bir diğer gelişme ise, katma değerli ihracattaki artıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında %36,9 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın ilk sekiz ayında %40,6’a yükselmiştir.





Ticaret Bakanlığı olarak, depremin ihracatımız üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Depremin ilk etkisi ile 2023 yılı Şubat ayında ihracatımız %6,7 oranında daralmıştı. Deprem bölgesindeki illerimize daha yoğun bir şekilde olmak üzere, deprem hariç illerimizde de ihracatın dolaylı olarak etkilendiği gözlenmektedir.











