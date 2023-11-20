Bakan Bolat İhracatı Geliştirme AŞ'yi ziyaret etti: İhracatçıya 53,4 milyar liralık kefalet sağlandı

Bu konuda İGE AŞ'nin üstlendiği role işaret eden Bolat,

"İGE tarafından sağlanan kefaletlerle ihracatçılarımızın teminat bulma sorunu çözülürken bankaların da ihracata daha fazla kaynak ayırması sağlanıyor. Kurum üretimin, istihdamın ve kalkınmanın ana aktörü olan ihracatın ve ihracatçının desteklenmesinde ülkemizin en önemli kurumlarından ve politika araçlarından biri oldu, güçlü öz kaynak yapısıyla önümüzdeki dönem de ihracatçılarımızı desteklemeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.