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Ekonomi

Bakan Bolat: İstihdam oranı tarihinin en üst seviyesine ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. İstihdam oranının aynı dönemde 0,4 puan artarak yüzde 50 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Bolat, iş gücüne katılma oranının 0,3 puan artarak yüzde 54,5'e yükseldiğine işaret etti. Bakan Bolat ayrıca, ihracatı artırmaya yönelik aldıkları aksiyonların yanında yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarıyla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

13:43 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatı artırmaya yönelik aldıkları aksiyonların yanında yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarıyla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Bolat, mayıs ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleştiğini ve 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti.
İstihdam oranının ise aynı dönemde 0,4 puan artarak yüzde 50 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Bolat, iş gücüne katılma oranının 0,3 puan artarak yüzde 54,5'e yükseldiğine işaret etti.

'Çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edeceğiz'

Bolat, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının ise yüzde 15 olduğunu bildirerek şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemlerde yüzde 25'lere kadar yükselen genç işsizlik oranının bu seviyelere gelmesi de sevindirici bir diğer gelişmedir. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş eğilimi, ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayarak istihdam göstergelerini desteklemektedir."

Türkiye ekonomisinin 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüğünü ve net ihracatın büyümeye katkısının 1,6 yüzde puan olduğunu belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:


"İhracatı artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar yanında yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her defasında vurguladıkları üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edeceğiz."


Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreni Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Sarıyer'de gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, "Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi alanda hangi sektörde bir boşluk ya da haksız, fahiş uygulama, stokçuluk gibi durumlar gördüğümüzde denetim ekiplerimiz vasıtasıyla orayı denetliyoruz. Bir yasal eksiklik varsa hemen yönetmelik tebliğ yayınlama şeklinde düzenlemelerimizi yapıyoruz" dedi. Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak haksız ticaret peşinde koşanlarla mücadele noktasında görevlerimizi yapmak için var gücümüzle ve can havliyle çalışıyoruz. İnşallah orta vadeli programda hedeflenen 2026 yılı sonuna doğru enflasyonu tek haneli rakama düşürmeyi başardığımızda zaten istikrarlı bir yapı için hem üretimde hem ekonomide hem yatırımda hem istihdamda çok daha aydınlık çok daha iyi rakamlara ve ortamı hep birlikte yaşayacağız" dedi.


#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#İhracat
#istihdam
#iş gücü istatistikleri
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