Bakan Bolat: İstikrar devam ettikçe ekonomik büyüme de artacak

"Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ile birlikte, Ankara Malıköy Başkent OSB’de Nuriş’in Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Törenini gerçekleştirdik. Bu önemli yatırım, ülkemizin sanayi altyapısına ve üretim kapasitesine büyük katkı sağlayacaktır. Yeni fabrika, hem bölge ekonomisini canlandıracak hem de istihdam olanaklarını artıracaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, bu tür yatırımların ticaret hacmimize sağlayacağı katkıları yakından takip ediyor ve ihracat potansiyelimizi artıracak projelere desteğimizi sürdürüyoruz. Ülkemizin rekabet gücünü ve ekonomik büyümesini destekleyen bu gibi projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz."