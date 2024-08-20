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Ekonomi

Bakan Bolat: İstikrar devam ettikçe ekonomik büyüme de artacak

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye'nin dünyadaki ekonomik ve siyasi gerilimlere rağmen dirayetli liderlik, istikrarlı siyaset yönetimi ve ekonomideki başarılı dengeleme politikasıyla yoluna devam ettiğini ifade etti.

Lokman Özdemir
15:55 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 16:00 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Nuriş Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Töreni, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleşti.


Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
ise söz konusu fabrikanın 1,5 yılda inşa edileceğini dile getirerek, Ankara'nın özellikle makine, savunma ve havacılık sanayisinin merkezi olduğunu, ticaretin kavşak noktası olarak Türkiye'ye büyük değer kattığını söyledi.

Ülkenin 21 yılda ekonomik büyüklüğünü 5 kat artırarak 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 158 milyar dolar gelire yükseltmeyi başardığını belirten Bolat,
"Yılda ortalama yüzde 5,4 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alan ülkemiz, bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. Bu büyümede lokomotif görevi gören sektörlerin başında da sanayi geliyor. Gerek üretimimizde gerekse ihracatımızda imalat sanayi önemli yer tutuyor."
dedi.


"İhracatın yüzde 94'ü sanayiden"


Bolat, ihracatın da rekorlar kırarak 21 yılda 7,1 katı büyüdüğünü, 36 milyar dolardan 261,5 milyar dolara yükseldiğini ifade ederek, bu ihracatın yüzde 94'ünün sanayiden karşılandığını vurguladı.


Bu yılın 7 ayında mal ihracatının yüzde 3,4 büyüdüğünü hatırlatan Bolat, hizmet ihracatının da bu yıl hedeflediği yüzde 10 büyümeyi sağlayarak 110 milyar dolarlık hedefine ilerlediğini dile getirdi.


Bakan Bolat, katma değerli, marka ve teknoloji değeri yüksek üretimleri artırma çabasında olduklarının altını çizerek, Türkiye'nin dünyadaki ekonomik ve siyasi gerilimlere rağmen dirayetli liderlik, istikrarlı siyaset yönetimi ve ekonomideki başarılı dengeleme politikasıyla yoluna devam ettiğini ifade etti.



"Üretim kapasitesine büyük katkı sağlayacak"


İstikrar sürdükçe ekonomik büyümenin daha da artacağını belirterek 1,5 yılda tamamlanacak yatırımın hayırlı olmasını dileyen Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden de açılışla ilgili şu mesajları paylaştı:


"Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ile birlikte, Ankara Malıköy Başkent OSB’de Nuriş’in Sandviç Panel Fabrikası Temel Atma Törenini gerçekleştirdik. Bu önemli yatırım, ülkemizin sanayi altyapısına ve üretim kapasitesine büyük katkı sağlayacaktır. Yeni fabrika, hem bölge ekonomisini canlandıracak hem de istihdam olanaklarını artıracaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, bu tür yatırımların ticaret hacmimize sağlayacağı katkıları yakından takip ediyor ve ihracat potansiyelimizi artıracak projelere desteğimizi sürdürüyoruz. Ülkemizin rekabet gücünü ve ekonomik büyümesini destekleyen bu gibi projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz."




Bakan Bayraktar 'Bir dev geliyor Türkiye'ye' diyerek duyurdu: Deniz üssü kuruyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gazın günlük 6 milyon metreküpe çıktığını bildirdi. Yeni bir müjdeli haberi duyuran Bakan Bayraktar "Cumhurbaşkanımız bundan birkaç hafta önce söyledi. Adeta bir dev geliyor Türkiye'ye. Bir deniz üssü kuruyoruz. Yeni yüzer üretim platformumuz şu anda yolda. Allah nasip ederse eylül ayının sonunda Türkiye'de, 2025 yılının ilk yarısında inşallah Filyos'a gelecek. O üretim tesisiyle denizde 170 kilometre karadan mesafesi olan lokasyonda 20 yıl boyunca 10 milyon metreküp gaz üreteceğiz, o gazı da karadan inşallah evlerimizde, ticarethanelerimizde sizlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.



#Ömer Bolat
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#ekonomi
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