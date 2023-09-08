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Ekonomi

Bakan Bolat: Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 13 milyon 220 bin değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonu gerçekleştiren Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nı tebrik etti.

Lokman Özdemir
15:14 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kapıkule Gümrük Kapısı’ndaki operasyonda 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildiğini duyurdu.

Bolat şunları yazdı;

"Gümrük Muhafaza ekiplerimiz Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonla 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi.
Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, kaçakçılıkla mücadele kapsamında titiz ve özverili çalışmaları neticesinde ülkemize yasal olmayan yollarla getirilmeye çalışılan, halk sağlığını etkilemeye yönelik yapılan kaçakçılık girişimlerinin önüne geçmeye devam etmektedir.
Operasyonu gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

#Ömer Bolat
#ekonomi
#gümrük
#operasyon
#kaçakçılık
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