Bakan Bolat paylaştı: 2023'te dış ticaret açığı geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı ithalat ve dış ticaret açığı verilerini paylaştı. Buna göre, 2023 yılında ithalat, bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 oranında azalarak 361,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 3,2 azalarak 2022 yılına göre düşüş gösterdi.





2023 yılı Ağustos ayından itibaren dış ticaret politikasında alınan tedbirlerin etkileriyle beraber, ithalat Ağustos 2023'ten itibaren her ay, bir önceki yılın aynı ayına göre azalış trendine girdi.





2023 Temmuz ayından sonra ihracatın ithalatı karşılama oranı istikrarlı şekilde yükseldi. Ocak 2023'te yüzde 58 ile başlamışken, Aralık 2023'te yüzde 79 ile tamamlandı.









2023 yılında ithalatımız 2022'ye kıyasla %1 oranında azalarak 361.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde dış ticaret açığımızda 2022 yılına göre %3,2 gerilemiştir.



Ticaret Bakanlığı olarak haksız uygulamalara karşı aldığımız tedbirleri, üreticilerimizi ve… pic.twitter.com/M2WOOL4TGf — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) January 18, 2024

















2023'te ithalat ve dış ticaret açığı azaldı





İthalatın 2023 yılında yüzde 1, dış ticaret açığının da yüzde 3,2 gerilediğini ifade eden Bolat, verileri şu sözlerle iletti:





2023 yılında ithalatımız 2022'ye kıyasla yüzde 1 oranında azalarak 361.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde dış ticaret açığımız da 2022 yılına göre yüzde 3,2 gerilemiştir.





"Aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz"





Ticaret Bakanlığı olarak haksız uygulamalara karşı aldığımız tedbirleri, üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı destekleyici etkin savunma politikası araçlarımızı ve bu doğrultuda güncellediğimiz ithalat rejimimizi 2024 yılında da aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.





"197 tedbir yürürlüğe koyduk"





Bakan Bolat, açıklamasında yer alan grafikte işe şu bilgileri verdi:





Pro-aktif İthalat tedbirlerimiz ve etkin savunma araçlarımızla, 197 tedbir yürürlüğe koyduk, 52 soruşturma sürüyor.





İthalatın gerilemesinde, uluslararası enerji fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, yılın ilk 6 ayında büyük artış gösteren altın, otomotiv, çelik, tekstil ve konfeksiyon gibi ürünlerin ithalatında yılın ikinci yarısında Ticaret Bakanlığımızın, haksız uygulamalara karşı aldığı tedbirler etkili oldu.







