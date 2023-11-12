Bakan Bolat: Ticaret hacmimiz 133 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, Beşiktaş'ta düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi-Türkiye Ekonomi Forumu açılış toplantısına katıldı. Körfez İşbirliği Konseyi bünyesinde bulunan ülkelerin bakanları, bakan yardımcıları ve çok sayıda bürokratın katıldığı açılış toplantısında, katılımcı ülkelerin tarım, gıda, altyapı, ulaşım, lojistik, turizm, finans, yatırım, sanayi ve enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri de hazır bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat forumda bir konuşma yaptı.