Bakan Bolat: Ticaret hacmimiz 133 milyar dolara yükseldi

"Körfez bölgesinin bunun 2.5 trilyon dolara yakın milli geliri vardır ve 2050 yılında tahminler 6 trilyon dolara ulaşmasını göstermektedir. Körfez ülkelerinin kendi içlerinde birbirleriyle yaptıkları iç ticaret 107 milyar dolar seviyesindedir. Körfez ülkelerindeki varlık fonlarının toplam büyüklüğü de 3 trilyon 200 milyar dolar civarındadır. Bugün Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında enerji, ticaret, iş ve yatırım gibi belirli alanlarda karşılıklı yatırımlar ve karşılıklı ticaret büyük ölçüde artmaktadır. Bugün, Türkiye’nin Arap ülkeleriyle ticaret hacmi oldukça artmıştır. 2022 yılında 46 milyar dolar ihracat yapmaktayız Arap ülkelerine, 36 milyar dolat ithalat yapmaktayız ve Arap ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payı yüzde 18, ithalatımızdaki payı da yüzde 10 civarındadır. Körfez İşbirliği ülkelerine baktığımızda ikili ticaret hacmimiz 2002’den 2022’ye son 20 yılda 2.1 milyar dolardan 22.7 milyar dolara yükselmiştir. Tam 11 kat ticaretimizde artış vardır. Bu kapsamda bizim Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine ihracatımız 1.2 milyar dolardan 9.5 milyar dolara yükselirken körfez ülkelerinden ithalatımız da 13.3 milyar dolara ulaşmıştır. 20 sene önce bu rakam 1 milyar doların altındaydı"