Bakan Bolat: Ürün güvenliğinin temel unsurlarından biri bilinçli tüketicidir

"Standartlara uygun davranan firmalar, hiç şüphesiz kamu tarafından gözetilmekte, korunmaktadır. Zira ürünlerin uygunluğu, hatasız oluşu ticaretimize kalite getirmektedir. Her kalite standardında, dünyada ekonomik, askeri, siyasi söz sahibi olmaya giden bir yol vardır. Bu bilinçle davranmalıdır üreticimiz. Aksi davranan üreticilerimiz ise piyasa gözetim ve denetimlerinde elenmesi mukadderdir. Bunun teminatı olmak ise devletin görevidir. Tüm bunların temel amacı; hiç şüphesiz vatandaşımızın güvenli ürünle buluştuğu bir döngü oluşturmaktır. Ürün güvenliğinin en temel unsurlarından biri, bilinçli tüketicidir. Bilinçli tüketici; eğitim ve bilgilendirme, ürün araştırma, etiket okuma ve bağımsız kaynaklardan bilgi edinme ile oluşur. Sistemin sorunsuz işlemesinin dinamiği, piyasaya sundukları ürünün tüm sorumluluğunu alabilen basiretli üreticiler ve ticaret erbabı ile ürün güvenliği konusunda daha bilinçli ve sorgulayıcı hatta talepkar olan vatandaşlardır. Bu hassasiyete sahip vatandaşlarımız, kanunlar ve tüketici hakları konusunda bilgi sahibi olup, eleştirel düşünme becerileri geliştirerek reklamlar ve pazarlama stratejileri karşısında bilinçli tutum sergilerler. Topluluk bilinci ile deneyimlerini paylaşır, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alarak etik tüketim tercihleri yaparlar. Bu unsurlar, bilinçli tüketicilerin daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir ürünler seçmelerine katkı sağlar. İşte biz hafta boyunca sistemin iki önemli dişlisinin daha etkin çalışmasını sağlamaya yönelik farkındalık artırıcı faaliyetlerde bulunacağız"