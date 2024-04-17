Bakan Bolat'tan son dakika fahiş fiyatla mücadele açıklaması: Geçici kapatma uygulaması teklifler arasında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Merkez Bankası Şubat ayı rakamlarını açıkladı. Yaklaşık yüzde 67 azalma ile 9 milyar dolardan indi. Bu önemli bir azalma. Özellikle depremin başlaması ve enerji fiyatlarındaki artış, Türkiye'nin ithalat faturasını kabartmıştı. Otomotiv ithalatında büyük artış vardı. Altın ithalatında da anormal bir artış vardı. Enerji fiyatların düşmesiyle 27/28 milyar dolar tasarruf sağlamıştık. Bugün açıklanan rakamla bizimle dış ticaret açığımız 92,7 milyar dolara geldi. Yaklaşık 30 milyar dolar dış ticaret açığımızı azaltmış olduk. Cari açık ülkenin elde ettiği döviz gelirleri ile harcadığı döviz arasındaki fark. 28,3 milyar dolar azaltıldı bu rakam. Yarı yarıya azaltıldı yani. Çip kriziyle salgın döneminde birinci el araçları piyasaya çıkarmayarak çok nahoş durumlar vardı.
Yeni yönetmeliklerle bu düzene girdi. 6 ay 6 bin km sınırlayıcı uygulamamızı uzattık ve özellikle manipülatif operasyonları azalttık. Gerek emlakta gerek de otomobilde fiyatlar düştü. Şu anda alan memnun satan memnun bir durum var. Ticaret dinamik bir alan. Rakamları sürekli kontrol ediyoruz. Kontrolden çıkan fiyatlar konusunda hemen adım atıyoruz. 2023 yılını 106 milyar dolar dış ticaret açığı ile kapattık. Bu sene OVP hedefi yine 106 milyar dolar olarak gözüyor. Şu anda müjdeyi vereyim 100 milyar doların altında kalacak. 2 ayda ocak ve şubat aylarında 45 milyar dolardan 31.8 milyar dolara düşürdük. 13-14 milyar dolar cari açığı 2 ayda düşürdük. Jeopolitik gerilimler var etrafımız ateş çemberi. OVP hedefi belli. Biz siyasiyiz daha iyi hedeflerimiz olması lazım. OVP hedeflerini tutturursak başarı. Cari açığın azalması için ihracatı arttırmak ithalatı azaltmak lazım. 2023 yılında dünya ihracatı yüzde 5 düştü. Ama biz artırdık.
Hizmet gelirlerindeki tablo şu. Geçen yıl 40 milyar dolar taşımacılık geliri elde ettik. Net 51 milyar dolar fazla verdik. Bu sene OVP hedefimizi 35 milyar dolar civarı ama gerçek hedefimiz 25 milyar dolar seviyesinde. İhracatımız azalmadı dış ticaretimiz kafa kafaya. Bu sene ilk 3 ayda ihracatımız yüzde 3,6 oranında arttı. İthalatta da yüzde 12,6 oranında azalma var. 84 milyar dolar bir ithalatımız var. 20,5 milyar dolarda tuttuk. Geri kalan 9 ayda tabloya bakacağız. Dış ticarette işler iyi gidiyor. İhracat yaparsak döviz gelirimiz artar, istihdam artar demek. Bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılarımıza destek veriyoruz.
FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
1973 ile 2003 yılları arasında enflasyonla boğuştu. 2004 yılında AK Parti tek haneli rakamlara düşürdü. Yıllarca bu tek hanelerde devam etti. Ama 2020'de patlak veren salgın krizi gıda başta olmak üzere stokçuluk karaborsacılık türü olaylar hortladı. Bütün dünya gibi biz de yüksek enflasyonist süreçle karşı karşıya kaldık. Karantina döneminden sıkılan insanlar kendisini dışarı attı. Bu durumda da talebin aşırı artması ile bu fiyatlar arttı. Rusya - Ukrayna savaşında da enerji fiyatlarında petrolde 2 kat artış oldu. Vatandaşlarımızın memur ücreti, asgari ücretler, çiftçi ödenekleri enflasyonun üzerinde artırıldı. Stokçuluk karaborsacılıkla ilgili yoğun denetim başladı. Uygulamalar hızlı bir şekilde devreye alındı. Oto piyasasındaki fiyatlarla çetin bir mücadeleye girdik. Bizim dönemimizde de denetimler yoğunlaştırıldı.
"STOKÇULUĞUN CEZASI ARTACAK"
"BÜYÜK BİR YALAN UYDURDULAR"
"AMACIMIZ ATEŞKESE ZORLAMAK"
Halkımız müsterih olsun. Hepimizin davası Filistin davasıdır. Filistinlilerin yanındayız. Filistinliler Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorlar. Birazcık ar duyguları varsa bu iftiraları atanların halkımızdan özür dilemesi gerekir. İsrail 1948'de kuruldu. Tarihinde İsrail'e kim özür diletti? Netanyahu Mavi Marmara baskınıyla ilgili Erdoğan'ı arayıp resmen özür diledi. Ailelere yönelik tazminat ve Gazze'ye geçişi kolaylaştıran kararı aldırdı. Bunu hangi lider yapabildi.