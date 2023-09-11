Bakan Bolat'tan ticaret il müdürleri ile kritik zirve: Stokçulukla mücadele daha da güçlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kredilere yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, birinci konutu kredilendirme noktasında bir değişiklik yapmayacaklarını ancak ikinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceklerini söyledi. Taşıt kredileriyle ilgili de konuşan Şimşek, “Taşıt kredilerinde biz çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz.” dedi. Bakan Şimşek, hükümetin Orta Vadeli Programı’na ilişkin mesajlar da verdi. OVP’nin önceliğinin enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu anlatan Şimşek, “Geçmişte başardık, yine başaracağız.” ifadelerini kullandı.