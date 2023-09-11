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Ekonomi

Bakan Bolat'tan ticaret il müdürleri ile kritik zirve: Stokçulukla mücadele daha da güçlenecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticaret il müdürleri ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bolat, stokçuluk, güvensiz ürün, fahiş fiyat artışları ve haksız ticari uygulamalarla mücadelemizle ilgili etkin ve kararlı çalışmalarımızı daha da güçlendirmeye yönelik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Semih Bozkuş
18:35 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticaret il müdürleri ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticaret il müdürleri ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığın Ankara'daki binasında 81 kentin ticaret il müdürleriyle bir araya geldi.

Stokçuluk, güvensiz ürün, fahiş fiyat artışları ve haksız ticari uygulamalarla mücadeleyle ilgili etkin ve kararlı çalışmaları daha da güçlendirmeye yönelik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini bildiren Bakan Bolat, "halkımızın refahı için sahada sonuç odaklı faaliyetlerimize devam edeceğiz." mesajını verdi.

Stokçulukla mücadelede kararlılık vurgusu

Bakan Bolat, toplantıya ilişkin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımızın iç ticarete, tüketicilere, üreticilere, esnaf ve sanatkârlar ile kooperatiflere yönelik hizmetlerinin vatandaşlarımıza doğrudan ulaşmasında, 81 ilimizde çok önemli görev üstlenen Ticaret İl Müdürlerimiz ile Ankara’da Bakanlığımızda bir araya geldik.

Bazı sektörlerde görülen stokçuluk, güvensiz ürün, fahiş fiyat artışları ve haksız ticari uygulamalarla mücadelemizle ilgili etkin ve kararlı çalışmalarımızı daha da güçlendirmeye yönelik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Bu kapsamda; düzenleyici, denetleyici ve gerektiğinde tereddütsüz müeyyide uygulayıcı görevimiz çerçevesinde, halkımızın refahı için sahada sonuç odaklı faaliyetlerimize devam edeceğiz."





#Stokçuluk
#Mücadele
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
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