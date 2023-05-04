Bakan Dönmez açıkladı: 20 yılda 5,3 milyar liralık enerji yatırımı

Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Günyüzü ve Han ilçelerine doğal gaz bağlanma programlarına katıldı. Beraberindekilerle birlikte ilk doğal gazın ateşini yakan Bakan Dönmez, Seyitgazi ilçesi dışında tüm ilçelerin doğal gaz kullanmaya başladığını ifade etti. Eskişehir'e bakanlık olarak 20 yılda toplam 5,3 milyar liralık enerji yatırımı yaptıklarını ifade eden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:
Günyüzü ve Han ilçelerinde ilk doğal gaz kullanımını sembolik olarak doğal gaz ateşi yakarak açan Bakan Dönmez daha sonra Günyüzü ilçesi Sümer Mahallesi'nde evine ilk kez doğal gaz bağlanan Ali Ercan'ın evine konuk oldu. Ev sahiplerince karşılanan Bakan Dönmez, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak memleketi Günyüzü ilçesine doğal gaz bağlantısını yaptıklarının haberini verdi. Ali Ercan ve ailesiyle sohbet ederek çay içen Bakan Dönmez, Günyüzü ilçesine bağlanan doğal gazla ilgili bilgiler verdi.
''Çok güzel oldu. pisliği, kömür telaşı yok''
Evde ilk kez doğal gaz kullanmaya başladığı için çok mutlu olduğunu belirten Döndü Başaran Adım da "İlçede ilk benim evime doğal gaz bağlanması beni gururlandırdı. Önceden sobayla ısınıyorduk. Sonra kalorifere döndük. Şimdi de doğal gaza geçtik. Emeği geçen bakanımıza ve personeline teşekkür ederiz. Doğal gaza geçince çok güzel oldu. Pisliği hiç yok, kömür telaşı yok. Gayet beğendik, çok mutluyuz. Bir de ücretsiz olması bize şans oldu. Bundan dolayı da çok mutluyum" dedi.