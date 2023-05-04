Bakan Dönmez açıkladı: 20 yılda 5,3 milyar liralık enerji yatırımı

"Bugün Günyüzü ile beraber Han ilçemize de doğal gaz vereceğiz inşallah. Böylelikle Eskişehir'imizin neredeyse tamamına doğal gazı ulaştırmış olacağız. Eskişehir'imize son 20 yılda toplam 5,3 milyar TL enerji ve tabii kaynaklar yatırımı yaptık. Bu yıl ise 951 milyon lira yatırım yapacağız inşallah. Yatırımlarla Eskişehir'imiz daha da gelişecek, büyüyecek, marka şehir olacak. Üretimle, istihdamla kalkınacak, Eskişehirli hemşehrilerimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak. Şimdi Günyüzülü kardeşlerim de bu rahatlıktan faydalanacak hamdolsun. Artık kışın soba kur, isini dök, odunu kır, kömürü taşı yok. Kış geldi mi artık doğal gazla bütün odalar sıcacık olacak inşallah. Doğal gaz geldi, hem de müjdelerle geldi. Biliyorsunuz Karadeniz gazını 20 Nisan'da karaya getirdik. Hem de tam 975 günde, bu bir dünya rekoru, bu Türk mühendisliğinin başarısı. Bu, inanınca, isteyince, azmedince neler yapabileceğimizin göstergesi. O gün Sayın Cumhurbaşkanımız iki müjde verdi. Dedi ki, bir; doğal gaz konutlarda bir ay süreyle ücretsiz olacak. İki; 25 metreküpe kadar mutfak ve ısınmada kullanılan doğal gaz bir yıl ücretsiz olacak, dedi."