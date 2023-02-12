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Ekonomi

Bakan Dönmez: BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremden etkilenen bölgelerde enerji hatlarındaki onarım çalışmalarını inceledi. Bakan Dönmez, "BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı. Artık bu şehirlerimizin girişinde doğalgaz var" dedi.

12:29 . 12/02/2023 Pazar
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Bakan Dönmez deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Dönmez deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bölgede çalışmaları koordine eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, Bakan Dönmez’e bölgede depremden etkilenen alanların izlerinin silinmesi için yapılan çalışmaları anlattı. Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada, "BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı. Artık bu şehirlerimizin girişinde doğalgaz var. Güvenli bir ortam oluşturmadan doğalgazı şehirlerimize, mahallelerimize veremiyoruz. An itibarıyla bölgede akaryakıt ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor" dedi.

'YURDUN DÖRT BİR YANINDAN YARDIM GELİYOR'

Nurdağı ilçesinde çalışmaları koordine eden Vali Osman Bilgin, depremde kurtarılmayı bekleyen kişilerin ailelerine moral verdi. Vali Bilgin, Şırnak bölgesinden arama kurtarma çalışmalarına katılan güvenlik korucuları, AFAD, ilçe belediyeleri ve yabancı ekiplerin enkazlardaki çalışmalarını yerinde izledi. Koordinasyon merkezindeki çalışmaları da yerinde takip eden Vali Bilgin, burada koordineyi sağlayarak, ilgili kurumlara da bilgi veriyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.



#Nurdağı
#Fatih Dönmez
#Vali Osman Bilgin
31 dakika önce
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Bakan Dönmez: BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı
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