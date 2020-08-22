Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Dönmez Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Dönmez, ''Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başlıkları;

Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz.

Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz.

Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.

Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?
EKONOMİ
Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?

Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik
GÜNDEM
Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik

Kalkınma ateşi Sakarya’dan: Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı
EKONOMİ
Kalkınma ateşi Sakarya’dan: Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı

Abone Ol Google News
Doğal gazda indirim sinyali

Doğal gazda indirim sinyali

​Bakan Dönmez tek tek açıkladı.
Haftaya açıklanacak

Haftaya açıklanacak

​ÖSYM Başkanı Aygün'den milyonlarca adayı ilgilendiren duyuru.
Bir terör eylemidir

Bir terör eylemidir

Adalet Bakanı Gül'den 'kadın cinayetleri'ne dair önemli açıklamalar.
Türkiye'nin gururu<br>kritik bir eşiği daha tamamladı

Türkiye'nin gururu
kritik bir eşiği daha tamamladı

​AKINCI TİHA, bir testinde daha başarılı oldu .
İnşallah size de nasip olur

İnşallah size de nasip olur

​Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelik'ten cevap.
Vicdansız baba

Vicdansız baba

​Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü.
'Fay Yasası'<br>zaruretini değerlendirdik

'Fay Yasası'
zaruretini değerlendirdik

​İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar.
Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın gözü Türkiye'de

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

İstanbul'da yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor.
10 günde 500 bin <br>kişi hayatını kaybetti

10 günde 500 bin
kişi hayatını kaybetti

Dünya tarihinde ölü sayıları ile unutulmaz olan doğa olayları.
Efsane isim isyan etti

Efsane isim isyan etti

​F.Bahçe'ye imza atan Sosa'ya Arjantin'den tepki.
Türkiye'nin enerji çağı

Türkiye'nin enerji çağı

​Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik.
Kalkınma ateşi Sakarya'dan

Kalkınma ateşi Sakarya'dan

​Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı.
Artık hepsi garantili

Artık hepsi garantili

​İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem.
Alev alev yandı

Alev alev yandı

​Adana'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyük hasara yol açtı.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Libya'da ateşkes

Libya'da ateşkes

​Başbakan Serrac dört şart koştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.