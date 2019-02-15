Ekonomi Bakan Dönmezden doğalgaz açıklaması Kaynağa yaklaştık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: Kaynağa yaklaştık

Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaja devam ettiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı, yok mu belli olacak." dedi.

Haber Merkezi DHA
Fatih Sondaj Gemisi.
Fatih Sondaj Gemisi.

Bir takım temaslarda bulunmak için Bolu'ya giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez enerji arama faaliyetlerine yönelik bilgi verdi.

Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları süren Fatih Sondaj Gemisi'nin birkaç hafta içinde sonuç alacağını kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

KAYNAĞA YAKLAŞTIK

"Şu anda Türkiye'nin yüzde 62'si doğal gaz kullanıyor. Bu doğalgaz kullanımı açısından bu oran Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileride. Tabi doğalgazı yaygınlaştırıyoruz ama ithal ettiğimizi de bilin. Onun için verimli kullanacağız. Çünkü bunları almak için döviz ödüyoruz. Dua edin, doğalgaz bulalım. Kendi ihtiyacımız kadar olan kısmı da kendimiz üretelim. Fatih Sondaj Gemimiz şu anda sondajına devam ediyor. İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı, yok mu belli olacak. Geçtiğimiz hafta Trakya'da bir karasal çalışmada yeni bir doğalgaz kapısı keşfettik. Orada da doğalgaz üretimine başladık. Bu 2 kaynağımızda 300 bin konutun 10 yıl süreyle doğalgaz ihtiyacını karşılayacak eş değerde bir rezerve sahip olduk. Bu yeter mi, yetmez. Bunun farkındayız. Daha fazla çalışıyoruz, bulursak bunu milletimizin hizmetine sunmuş olacağız.''

  • Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi 'Fatih' çalışmalarına Akdeniz açıklarında 2018 yılı Kasım ayında başlamıştı.


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