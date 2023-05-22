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Ekonomi

Bakan Dönmez Doğu Karadeniz'i işaret edip heyecanlandırdı: Petrol bulma ihtimalimiz var

Türkiye doğal gaz ve petrolde atağa kalkıyor. Gabar'da keşfedilen petrol rezervinin ardından gözler yeni müjdelere çevrilirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğu Karadeniz'e işaret etti. Bakan Dönmez " Orada petrol bulma ihtimalimiz var. Trabzon-Rize açıklarında bir sondajımız daha olacak. Batı'dan Doğu'ya potansiyel görülen her yere girilecek.'' dedi.

07:50 . 22/05/2023 понедельник
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haber Global ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.


Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhur İttifakı her halükarda bu seçimin kazananı olmuştur. En büyük rakip rehavet. Biz sandığa sahip çıkarsak bir sıkıntı yaşamada seçimi alacağız. Bir kez daha destek verme anlamında genelde olumlu bir hava var.


Ücretsiz doğalgaz

24 Nisan itibarıyla sistemde bazı yazılım değişikliklerine ihtiyacımız olduğu için 1 hafta kadar okuma yapmadık. Mayıs başı itibarıyla faturalar çıktı. Türkiye'deki abonelerin ilk faturaları bu ayın sonuna kadar gidecek. Her vatandaşımız bundan yararlanmış olacak. Bu 1 yıllık desteklemenin toplam tutarı 40 milyar lira olacak.


Doğu Karadeniz müjdesi

Karadeniz'de çalışmalar devam ediyor, edecek. Yeni sahalarda keşif amaçlı sondajlarımızı da yapacağız. Ağırlıklı olarak Zonguldak açıklarında çalışıyoruz. Ordu açıklarındaki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Bir sondaki aşamada Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Orada petrol bulma ihtimalimiz var. Trabzon-Rize açıklarında bir sondajımız daha olacak. Batı'dan Doğu'ya potansiyel görülen her yere girilecek.


Dünyanın en kaliteli petrolü Gabar'dan çıktı

Gabar'daki çalışmalarımıza 4 yıl önce başladık. Dünyanın en kaliteli petrolü Gabar'da çıktı. Niçin son yıllara kaldı? Bunun seçim yatırımıyla bir ilgisi yok. Son 5-6 yıldır bu bölgedeyiz, terör nedeniyle daha evvel giremedik. Biz şimdi oralara güvenli bir şekilde gidebiliyoruz. Terör faaliyetlerinin sadece ülkeyi bölmek için değil, yer altı kaynaklarının kullanımına engel olmak için de olduğunu görüyoruz. Biz yeni keşiflere de imza atabiliriz Cudi ve Gabar'da.


Dün itibarıyla şehit öğretmen Aybüke Yalçın 2. kuyunun sondaj çalışmalarına başladık. Oradan da bir üretim haberi gelebilir.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemin çok iyi olacağını söylüyorlar. Türkiye bunu denedi, hiçbir artısı yok. Türkiye böyle bir sisteme sahip olduğu için son derece şanslı. Şimdi güçlü bir meclisimiz var. Güçlü meclise güçlü başkan yakışır.


Enerji bugün hava, su kadar önemli. Son yıllarda hemen her ilimize doğal gaz götürdük. Enerjisiz hayatı sürdürmek mümkün değil. 1986'da almaya başladık Rusya'dan gazı. Biz Türk Akımını yapmamış olsaydık, gazı Karadeniz'in altından Rusya'dan direkt almamış olsaydık problemle karşı karşıya kalabilirdik. Türkiye bugüne kadar başlamış olduğu her projeyi zamanında bitirdi. Yerli gazımız arz güvenliğimizi güçlendirmiş oldu. Üretilebilecek fazla gazın yurt dışı pazarına satışıyla ilgili bir fırsat da elde etmiş olduk.





#Petrol keşfi
#Fatih Dönmez
#Doğu Karadeniz
#Gabar
19 минут назад
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