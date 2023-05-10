Bakan Dönmez duyurdu: Bir ilden daha petrol müjdesi gelebilir

"Şırnak kırsalında, Adıyaman'da, Diyarbakır'da halen devam eden çalışmalarımız var. Diyarbakır'da aslında bir saha üzerine yoğunlaştık. İlk denememizde de aslında netice aldık ama çok zor bir coğrafyaydı ve heyelanlı bir bölgeydi. Sondaj yerini değiştirmek zorunda kaldık. Dolayısıyla o yeni sondaj tamamlanınca belki oradan da bir haber gelebilir. Tarihiyle ilgili şu an bir şey demek zor. Buna benzer çalışmalarımız devam ediyor."